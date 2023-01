OSD releases first semester honor roll lists Published 2:30 pm Monday, January 23, 2023

The Oxford School District released their honor roll lists for the fall semester this week, recognizing students who set themselves apart from their peers in the classroom.

Students who earned all A’s and B’s in the fall semester earned a spot on the Principal’s List, while students who achieved all A’s earned a spot on the illustrious Superintendent’s List.

Here is the complete list of students who earned the distinction this semester:

Oxford High School – Principal’s List

Kyle Jacobi Allen, 12

Noah Jared Amidon, 12

James Wilder Anderson, 12

Mhina Kora Balthrop, 12

Evelyn Eliot Barnett, 12

John Robert Beebe, 12

Elijah Jayson Belk, 12

Lauren Elizabeth Best, 12

Steven Matthew Bishop, 12

Jabari Keajuan Daetrell Brassell, 12

Norah Mary Jane Bruce, 12

Michael Cabello, 12

Michael Brayden-Murray Cage, 12

Elijah Guy Carter, 12

Michael Allen Cheng, 12

Eva Ruth Childers, 12

Jackie Robert Craig, 12

Carsyn Swayzie Crawley, 12

Miriam Hodge Crowe, 12

Ashonta Crump, 12

Carlin Michelle Curtis, 12

Thompson Dabney, 12

Dorothy Grace Daniels, 12

Bin Quoc Dao, 12

Palmer Daughtery, 12

Daivion Ledale Davis, 12

Jackson William Dennis, 12

Stephen Matthew Downing, 12

Anne Elise Downs, 12

William Vaiden Ellis, 12

Emory Keiara Elzie, 12

Virginia Ross Brown Fair, 12

Ke’Myiah Dasha Flemons, 12

Samari Freeman, 12

Lola Carter Fyke, 12

Kamyia Monea Gaters, 12

Sean Gathright, 12

Lucian Witherspoon Giles, 12

Nicholas Lashawn Gordon, 12

Roman Parker Gregory, 12

Noah Earl Hackworth, 12

Davien D’Shaun Henderson, 12

Easton Lee Henry, 12

John Bailey Hill, 12

Claire Elise Hodge, 12

Mya Bailey Holmes, 12

Henry Lewis Hyneman, 12

Raegan Elise Isbell, 12

Temir Kalmykov, 12

David William Kincaid, 12

Johnathan Michael Kincaid, 12

Lea Monique Lawrence, 12

Hugh Smith Lewis, 12

Louise Anne Lewis, 12

Greek Monya’ Marion, 12

Kaylin Jennae Mathis, 12

Taylor McInnis, 12

Jude McKey, 12

Max Joseph Michael, 12

Jackson Rhodes Moreton, 12

Austin James Nichols, 12

Genesis Oatis, 12

Jaquandarrius Parker, 12

Owen Samuel Portera, 12

Natalie Grace Regan, 12

William Smith Riser, 12

Lane Brice Robertson, 12

John Stuart Schuesselin, 12

Christopher Russell Skipworth, 12

L’Asia Smith, 12

Torrey Tkach, 12

Amanda Kate Traylor, 12

Andrew John Wellinghoff, 12

Ian Daniel Werner, 12

Winborne Magnolia Wilson, 12

Taylor Winters, 12

Aiden Scott Woodfin, 12

Jane Isabella Yant, 12

Harlan Prater Yerger, 12

Maizie Ann Ambrose, 11

Kyra Dorisha Archie, 11

Gabriela Analise Balkin, 11

Nelson Mandrill Barr Jr, 11

Natalie Paige Belenchia, 11

John Waldrup Brown, 11

Madison Ann Brown, 11

Margaret Rivers Brown, 11

Sara Kate Bundren, 11

Benjamin Marshall Campbell, 11

Zaria Cancer, 11

Evelyn Rose Carmean, 11

Jane Reeves Carmean, 11

Glenn Elizabeth Carrington, 11

Andrew David Cerveny, 11

Rachel Cohen, 11

Sariyah Mae-Lynn Coleman, 11

Alexus Craig, 11

Makayla Nicole Doss, 11

Timothy James Dotson, 11

Michael Ann East, 11

Hiram C Eastland, 11

Jayda Sophia Espinoza, 11

Nikki Mae Eubanks, 11

Luke William Farese, 11

Mollie Blair Flaschka, 11

Jackson Palmer-Louis Garner, 11

Claire Renae Gentry, 11

Lindsey Elizabeth Gillis, 11

Raven Tarrell Dee Glenn, 11

Peter Thomas Grandjean, 11

Fisher Blaine Gulledge, 11

Taylor Grace Hamilton, 11

Dane Patrick Harmon, 11

Morgan Jade Harmon, 11

Scarlet Virginia Hemmins, 11

Jack Westbrook Hill, 11

Ryan Glenn Hilliard, 11

Breuna Cheri Hobson, 11

Luke Sebastian Hodge, 11

Keatrice laSha Houston, 11

Zeyad Mohamed Ali Ibrahim, 11

Eddison Jhon Jeffreys, 11

Emma Grace Jenkins, 11

Colby Richard Joyce, 11

Cameron Sophia Kasem, 11

Morgan Savannah Keller, 11

Elizabeth Rivers Kimbrell, 11

Leland Matthew Koestler, 11

Michelle T Le, 11

Jon Allen Lewis, 11

Samone LaChay Liggins, 11

Sneha Majumdar, 11

Katlyn Breonne Mathis, 11

Ellie Katherine Mauney, 11

Cait Frances Mayo, 11

Andrews Mitchell McLellan, 11

Madeline August Mogridge, 11

Kao Motomura, 11

William Ross Mott, 11

Louise Mize Myrick, 11

Paula Canada Navarro, 11

Jackson William Newman, 11

Alyssa Paige Nix, 11

Mary Grace Noel, 11

Joshten Raul Pascacio, 11

Anna Claire Perkins, 11

Chance Dewitt Robinson, 11

Lillian Grayson Robinson, 11

Luis Fernando Rodriguez, 11

Elijah Sessions Roland, 11

Tomas Alessandro Sanchez, 11

Carson Joseph Schmelzer, 11

Annie Cade Shaw, 11

Evelyne Graham Sherman, 11

Sutherland Ross Smith, 11

Ella Violet Snyder, 11

Ebone Aniyah Standifer, 11

Kaylen Mariah Stone, 11

Amelia Walker Thomas, 11

Deriah Elizabeth Toney, 11

Kaden Mekhi Tooley, 11

Kaitlyn Sanders Urbanek, 11

Everhett Hawkins Van Every, 11

Elizabeth Hailey Wakefield, 11

Elizabeth Riggan Webb, 11

Jabari Cooper White, 11

Kierstan Marcia White, 11

Samuel S R Wilkins, 11

William Pratt Wilkinson, 11

Byron Pearson Windham, 11

Ethan Richard Wolff, 11

McDonnell Almo Alger, 10

Mariam Catherine Austin, 10

Samuel Stewart Bain, 10

Leen Abdullah Balubaid, 10

Brooke Padgitt Barry, 10

Anna Lauren Benedict, 10

William Kyle Bennett, 10

Aiden Christopher Bishop, 10

Levi Daniel Blount, 10

Azaria Lanay Brown, 10

Grace Bratton Brown, 10

Keaton Vaughn Buschlen, 10

Fredrick Dehmar Achim Carothers, 10

Juneau Claassen, 10

Megan Elizabeth Colley, 10

John Grayson Cope, 10

Alice Kathryn Dabbs, 10

Tin Quoc Dao, 10

Bijou Samar David, 10

Elsie James Dossett-Bridgers, 10

Malayah Sade Draper, 10

M’Layjah Jovian Dukes, 10

Jaden Alexander Evans, 10

Aubrey Sherrell Flemons, 10

Alexander Harris Flowers, 10

Hope Fondren, 10

Ayrial Lanae Fonville, 10

Camaria Calyse Frierson, 10

Syna Manish Gandhi, 10

William Bradley Golmon, 10

Alexa Joy Goodman, 10

Bradley Wynne Grantham, 10

Matthew Riley Gray, 10

Maci Jane Helsel, 10

Evelyn Lynn Henderson, 10

Sha’Dajai Unique Henderson, 10

Susanna Elise Henderson, 10

Alexander Santiago Herrera, 10

Sam Robertson Heuer, 10

Quinn Allen Hickerson, 10

Za-Nijen Ny-Tavion Hickinbottom, 10

Akevia Leigh-Ann Hilliard, 10

Walker Wyatt Houston, 10

Alexis Sherree Ivy, 10

Delilah Elizabeth Jenkins, 10

Angalia McKenzie Jones, 10

Braylen Terrell Judson, 10

Ja’Lyen Latrell Judson, 10

Kareem Ahmed Kishk, 10

Sarah Ross Latimer, 10

Ka Lun Leung, 10

Avery Pierce Lewis, 10

Rowan Elliott Lovorn, 10

Jane Claire Lowe, 10

James Caden Lowstuter, 10

Brady Michael Maloney, 10

Ella Martin, 10

Mariana Martinez-Magana, 10

Nakyiah Sheyanne Mathis, 10

Swayze Adison McClure, 10

Kaitlyn Yvonne McConnell, 10

Carson Neal McCready, 10

Grayson Clement McGown, 10

Zoe Abigail Metcalf, 10

Makaylias Ann Marie Milan, 10

Ana Miller, 10

George Henry Monroe, 10

Elizabeth Stewart Montgomery, 10

Anders Moreton, 10

Lora Brooke Morgan, 10

Landon Lee Morris, 10

Phan Tuyet Nhi Nguyen, 10

William Ray Nichols, 10

William Davis Nordstrom, 10

Annelise Taylor Osborne, 10

Madelyn Yahel Parsons, 10

Pascal Mathew-Dean Parsons, 10

Lucy Clare Perry, 10

Diamond Tiara Pettis, 10

Taylor Dean Porter, 10

William Tyler Quinton, 10

Joshua Dewayne Rayford, 10

Justin Cousar Robinson, 10

Asiel Rodriguez, 10

Suzanna Williams Rowland, 10

Fawaz Olaitan Salau, 10

Charles Kane Samuels, 10

Anthony Sanchez, 10

Catherine Elizabeth Schmelzer, 10

Nicholas Dane Scott, 10

Vivian Blair Scott, 10

Sydney Kathryn Scruggs, 10

Nadia Shenise Sims, 10

Christopher Lazavion Slate, 10

Emaleigh Smith, 10

Madison Nichole Smith, 10

Brodie Garrett Stewart, 10

Madison Grace Strum, 10

Carlisle Emery Tatum, 10

Sovient Zantrell Taylor, 10

Y’Kevia Lashun Taylor, 10

Alicia Renee Thigpen, 10

Kaylee Ann Thompson, 10

Aiden Le McLellan Turnage, 10

Noemi Urbina-Reyes, 10

Kendal Matthew Vahle, 10

Axel Samuel Vasquez, 10

Akiyah Victoria Vaughn, 10

Samantha Daye Walker, 10

Georgeanna Trowbridge Wells, 10

Claire Catherine Wicker, 10

Steven Lee Wilkins, 10

Alice Lindley Williamson, 10

Laura Lu’Naria Woodall, 10

Abraham James Wymer, 10

Grant Powell Young, 10

Artharion Allison, 9

Addison Lee Ann Arnoldi, 9

Mosleh Yehya Aydha, 9

Callie Grace Bennett, 9

Ali Cheyanne Bogue, 9

Georgia Evans Brown, 9

Greyce Haven Brown, 9

Malcom Jah-Corey Burnett, 9

Evelyn Victoria Camp, 9

William Garner Cassidy, 9

Martha McKinney Caudill, 9

Caitlin Cayetano, 9

Caylee Denise Cayetano, 9

Bazil Major Chavis, 9

Paisley Isabelle Collums, 9

Benjamin Garrett Cowgill, 9

Kennedy Clark Crain, 9

Campbell Cathryn Crouch, 9

Clara Darden Crowe, 9

David Knox Dixon, 9

Barrett Hardy Donahoe, 9

Traviyon Jeremiah Dudley, 9

Devan Marcell Ealey, 9

Charles Luke Edmondson, 9

Whitten Colby Ellis, 9

Anne Douglas Enlow, 9

Abigail Penat Evans, 9

Thomas Whittingtion Fountain, 9

Addison Elise Franks, 9

Demaire Ejaye Frierson, 9

Harris Fisher Giles, 9

Ja’Kyla O’neciah Gillard, 9

Aryanna Kenise Gilliom, 9

Meghan Eva-Lena Goins, 9

Undra Kiyon Goss, 9

Mary Bea Green, 9

Kingston Wells Gregory, 9

Ja’Leah Joi Hair, 9

Mariah Kionna Harbin, 9

Taylor Matthew Harrison, 9

Susan Patton Helveston, 9

Benjamin Cade Holcomb, 9

David Alexander Huchin, 9

Kaden Deshawn Hunt, 9

Riley Claire Hunter, 9

William David David James, 9

Makayla Lynn Jennings, 9

LaToria Frenchie Jones, 9

Julianna Judkins, 9

Tyler Deon Kimmons, 9

Kimberly Madison Lauzon, 9

Lillian Vera Levy, 9

Grady Charles Lewellen, 9

William Niles Lovelady, 9

Nicholas Wallace Lowe, 9

Kei’Mauri Daliah Marzette, 9

Abdelrahman Adel Ahmed Elsayed Marzouk, 9

Al-Hussain Mustafa Matalgah, 9

Drew Cody Mathews, 9

Shanell Renae McGlown, 9

Samanyu Misra, 9

Ann Luckett Montgomery, 9

Kayleigh Brooke Nix, 9

Haidyn McKinley Parker, 9

Liam Nicholas Pharr, 9

Aubrey Conner Quinton, 9

Henry Harrison Riggsbee, 9

Andrea Nicole Robinson, 9

James Barrett Robinson, 9

Rachel Lynn Robinson, 9

Chanijah Makaila Rogers, 9

Deekshita B Sankar, 9

Kennedy Jo Schock, 9

Zoe Elizabeth Shaw, 9

Anderson Grady Shows, 9

Trinity Ja’Kiya Sisk, 9

Don’Quavius Rashad Smith, 9

JoAnna Maize Smith, 9

Ly’Niyah Smith, 9

Mark Carlton Sudduth, 9

Anna Kate Sullivan, 9

Jack Copeland Tatum, 9

Miguel Angel Torres, 9

Karter Edward Vahle, 9

Joseline Villatoro, 9

Colten Joseph Webb, 9

Zanija Alexis Nicole Wilson, 9

John Colvin Windham, 9

Marissa Leanne Youngs, 9

Oxford High School – Superintendent’s List

Taif Almutairi, 12

Andrew Crawford Atchley, 12

Ta’Niyah LaTaejia Austin, 12

Ramey Elliott Bailey, 12

Harley Jayne Baker, 12

Brianna Denise Barksdale, 12

Lealand Gracie Barrett, 12

Mattie Hanks Beauchamp, 12

Natalia Sofia Benitez, 12

Molly Merritt Bergeron, 12

William Wells Berry IV, 12

Fikir Zenebe Beyene, 12

Quayla Brinae Blackmon, 12

Hope Davidson Blount, 12

Claire Boudreaux, 12

Joshua Brewer, 12

Joseph Thomas Buchanan, 12

Sparkle Ariel Caldwell, 12

William Hayden Campbell, 12

Jazmin Carballo, 12

Joseph Andrew Carter, 12

Audrey Davis Case, 12

Lacey Katherine Clark, 12

Anna Isabella Cole, 12

Ria Zaksis Contractor, 12

Ciara Jo Cooper, 12

Aiden Saliba Cope, 12

Jockery Raynard Crenshaw, 12

Quincy Epson Crenshaw, 12

Walker Pace Dabbs, 12

Vilen Thi Dao, 12

Rowan Hayes deVera, 12

Aidan Mark Floate, 12

James Michael Fountain, 12

William McEwan Fountain, 12

Brooklyn Gladney, 12

Anureet Goraya, 12

Grayson Prichard Grantham, 12

Henry Hasselman Green, 12

Amelia Lea Greene, 12

Allison Reed Greer, 12

Austen Elliott Haley, 12

Ja’Vontae Dashun Henry, 12

Mary Alexandra Hewitt, 12

Catelin Grace Hood, 12

La’Kyrah Alyse Howell, 12

Marianna Hughes, 12

Addison Marleigh Hunt, 12

Patricia Bell Jernigan, 12

Josianna Elizabeth Johnson, 12

Caitlyn Rebecca Jones, 12

Courtney Lynn Jones, 12

Shakyra Jones, 12

Mina Kang, 12

Keerthin Karthikeyan, 12

John Scott Kendricks, 12

Landry Reaves Kiffin, 12

Ava Ryan Kiser, 12

Brie Rylee LaFont, 12

Jacob Walker Latil, 12

Charles Thomas Ligon, 12

Vincent Chase Logan, 12

John Clark Love IV, 12

Charles Gavin Lowery, 12

Brianna Lyons, 12

Adeline Rose Maroney, 12

Gillian Rose Marquardt, 12

Jacob Charles Marsh, 12

Alfredo Martinez Perez, 12

Yamato Matsumura, 12

Audrey Mercier, 12

Allyson Rhea Mims, 12

Savannah Isabel Monteith, 12

John Thomas Moore, 12

Sarah Grace Moore, 12

Allie Lynn Morse, 12

Jackson Billy-Lynn Myatt, 12

Thomas Roberto Narvaez, 12

Philip Halbert Neilson, 12

William Luke Newsom, 12

Benjamin Eli Nordstrom, 12

Elijah Norphlet, 12

Silas Kaleb O’Donnell, 12

Ava Kathryn Ormon, 12

Aidan Rakesh Patel, 12

Michael Elias Patterson, 12

Ada Grace Perry, 12

Keanna Ne’veah Pettis, 12

Vanessa Nicha Reed, 12

Katelin Faith Rhodes, 12

Margaret Herron Rowland, 12

Darlyn Karina Saenz-Lopez, 12

Blake Lee Sanders, 12

Keira Lynne Serrano, 12

Aaron Sharp, 12

Emma Shelton, 12

Savannah Harlow Shipley, 12

Ashten Dean Shorter, 12

Ross Alan Shows, 12

Zaria Tyanna Smith, 12

Campbell Riley Smithwick, 12

Yubo Song, 12

Olivia Ellen Stewart, 12

Aidan Thomas Sullivan, 12

Connor Patrick Sweeney, 12

Ella McKinley Thompson, 12

McKayla Elizabeth Toles, 12

Ella Kathryn Tosh, 12

Mason Edwin Tucker, 12

Anthony Ray Vaughn, 12

Byron Stanley Villacorta Peralta, 12

Olivia Ann Waddell, 12

Yiping Wang, 12

James Davis Warrington, 12

Tamyra s Webb, 12

Avery Hannah White, 12

Sarah Grace Wicker, 12

Luke Lafayette Wigginton, 12

John Landon Oliver Wayne Wilkerson, 12

Cameron Ja Juan Wilson, 12

Zoe Catherine Wilson, 12

William Thomas Windham, 12

Jaidyn Jamier Young, 12

Captain Provine Alexander, 11

Hylan Gates Allen, 11

Hanin Almutairi, 11

Seger Cappaert Anderson, 11

Landon Kyle Atkinson, 11

Lazaro Daniel Avello Diaz, 11

Kanalu Olamana Avery, 11

Paul Marion Baddour, 11

Z’nyla Amor Bean, 11

Caroline Lillian Berry, 11

Jackson Scott Berry, 11

Taylor Kate Bradley, 11

Ajzah Iyuana-Jakia Brown, 11

Jadyn Layne Bruce, 11

Julia Jo Bryan, 11

Mary Love Bryan, 11

Charles Matthew Campbell, 11

Connor Hugh Carlisle, 11

Callie Grace Carter, 11

Isaac Xavier Chamorro, 11

Atticus Darwin Dale, 11

Jeremiah Da’Shawn Davis, 11

Jackson Moran Doss, 11

Ava Lee East, 11

Thomas Gerald Franklin, 11

Andrevion Rayshad Fuller, 11

John Wallace Gaia, 11

Hayden Claire Gililland, 11

Victoria Ann Goolsby, 11

Gilad Goulet, 11

Carolyn Chase Grafton, 11

Madeline Elizabeth Gray, 11

Ladaejah Jeriah Green, 11

Henry Rees Haley, 11

Caeden Bryce Hansen, 11

Hannah Lynn Haralson, 11

John Andrew Harper, 11

Jonas Grey Hitchcock, 11

Madeline Taylor Homan, 11

Anna Elise Hooker, 11

Auriana TraNae Horton, 11

Ella Beth Hurdle, 11

Elise Ann Jackson, 11

Kobe Isaiah Jones, 11

Madison Elizabeth Jones, 11

Bridgette Kevin, 11

Yasmeen Mohammad Khalifeh, 11

Haleigh T Lawing, 11

Samuel Wallace Lewis, 11

London Catrel Love, 11

Miles Atchison Luber, 11

Jose Rodrigo Luna Gonzalez, 11

Benjamin Joseph Makamson, 11

Mae Covington Maxwell, 11

Sean Thomas McCurdy, 11

Georgia Rose Mercier, 11

Gabriel Alexander Mina-Reyes, 11

Isabella Grace Monteleone, 11

Lucy Claire Moss, 11

Adam Alexander Najjar, 11

Cole Madeline Oyler, 11

Chelsey Jonae Randolph, 11

Thomas Harrison Rayburn, 11

Avery Elise Sams, 11

Jake Ozburn Sams, 11

Anne Bailey Scott, 11

Katherine Lucille Seicshnaydre, 11

Mary Margaret Shipman, 11

Abby Elliston Shoaf, 11

Addyson Grace Shorter, 11

Julia Anne Smith, 11

Jordan Maxwell Solinger, 11

Navaneeth Srinath, 11

Brady Patrick Stinnett, 11

Ashley Lorraine Sudduth, 11

Jack Manning Swingle, 11

Noah Elex Toles, 11

Lillie Lizabeth Tompkins, 11

Mary Thomas Tucker, 11

Jacob Joseph Tulchinsky, 11

Payton Ann Tulchinsky, 11

Wells Gregory Valliant, 11

Brinnan Jaynes Vaughn, 11

Charles S White, 11

Bryce Chapin Wicker, 11

Georgia Gray Wigginton, 11

Stella Kathryn Wilkins, 11

Anna Sims Wills, 11

Clayton Page Windham, 11

Griffith Obodai-Squire Ayimadu, 10

Ruth Zenebe Beyene, 10

Ann Hunter Bigham, 10

Mary Mills Bourn, 10

Elliot Olen Bruce, 10

Madelynn Olivia Burcham, 10

Jack Garland Busby, 10

Mary Caroline Busby, 10

Jillian Everett Cassidy, 10

Sofia Grace Cohn, 10

Leiaidra Mi’Joi Cottom, 10

Jacob D Crenshaw, 10

Tymerria Sharnice Crowley, 10

Avery Claire D’Jock, 10

Annika Marie Daniels, 10

Miller Michael Daugherty, 10

Evelyne Lee Denham, 10

Lee Tucker Dossett-Bridgers, 10

Wesley Brett Estes, 10

Adeena Fatima, 10

Hafsa Fatima, 10

Cayden Quin Ferriss, 10

Wyatt Matthew Floate, 10

Larcen Michelle Foster, 10

Wyatte Holden Freeman, 10

Harper Elizabeth Gray, 10

William Miles Grem, 10

Chloe Marie Harrington, 10

William Maxwell Hill, 10

Cailey Nicole Hillmer, 10

Hallie Paige Ingram, 10

Henry Tucker Jones, 10

Kamari Danielle Jones, 10

Zoey Denise Jones, 10

Kendall Faye Kipping, 10

Benjamin Carter Kirk, 10

Bailey Mullins Kosko, 10

Christine Elizabeth Lawhead, 10

Edward Knox Laws, 10

Madeline Grace Lowery, 10

Zuri Ayana McCollins, 10

Thomas Osborn Nichol, 10

Preston Nino, 10

Luke Benjamin Pharr, 10

Ava Caroline Randle, 10

Alexandra Ingrid Ritchie, 10

Landon David Schock, 10

Cooper Aubrey Scott, 10

Emily Crawford Shows, 10

Brooks Sipes, 10

Jackson Tyler Siskey, 10

Sharpe Holiman Smith, 10

Victoria Elyse Smith, 10

Kamayia Tallie, 10

Katherine Mae Tschumper, 10

Vivian Scott Vasilyev, 10

Makinly Grace Vaughn, 10

Logan Anthony Verlangieri, 10

Arjun Vijayasankar, 10

Mallory Jennings Wages, 10

Paul Jessie Webb, 10

Ella Catherine Wellinghoff, 10

Carter Broom Wilkes, 10

Katherine Owen Wilkinson, 10

Caroline Rose Wilson, 10

Dylan Lee Wishon, 10

Caleb Joseph Zuniga, 10

Luke Elias Abraham, 9

Hardy Vinson Allen, 9

Lilly Michelle Ambrose, 9

William Peyton Atchley, 9

Anatolii Avdiienko, 9

Ahmed Mohamed Belal, 9

Donald James Blackwood, 9

Eden Brooks Bodie, 9

Trinity Michelle Bridges, 9

Avery Jane Burkes, 9

William Alexander Burklow, 9

Javier Enrique Centellas, 9

Chi Tianna Tameko Chambers, 9

Elliott Samir Chaney, 9

Jiyna Vanesa Chapeta, 9

Harrison Latham Cole, 9

Lake Reed Dale, 9

Brody Patrick Denevan, 9

Grace Adin Douglas, 9

Margaret Caroline Downing, 9

Parker Thomas Erwin, 9

Uno Borga Estialbo, 9

Arianna Shanier Farmer, 9

Aysha Remy Gray, 9

Macon Malakai Harrell, 9

Nathanael Ioan Hom, 9

Magdelynn Sarah Irwin, 9

Kameron Deshawn Jackson, 9

Jun Jang, 9

Hannah Brooke Johnson, 9

Eleanor Claire Jones, 9

Hayden Eason Jones, 9

Molly Caroline Jones, 9

Adem Keskin, 9

Fakhri Mohanmmed Khalifeh, 9

Emily Katherine King, 9

Andrew Preston Koestler, 9

Wesley Claire LaFont, 9

Jack William Lewis, 9

Lucy Lujie Lilly, 9

Charlotte Allen Luber, 9

Breannah Danielle Lynch, 9

Farida Omar Marzouk, 9

Emerson Rose Mogridge, 9

Russell Paul Moore, 9

Noah Joseph Najjar, 9

Bao Gia Nguyen, 9

Gabrielle May Nocentino, 9

Katherine Crenshaw Nordstrom, 9

Jermichael Warren Nunnally, 9

Alden Reza Patterson, 9

Peyton Rowe Payne, 9

Madison Renae Pegues, 9

Antonio Deangelo Phillips, 9

Harrison Gage Putt, 9

Renad Radwan, 9

Bradley Wayne Ramsey, 9

Ellen Jourdan Rhea, 9

Kathryn Annette Roane, 9

Jenna Renee Schertz, 9

Nancy Elaine Schuesselin, 9

Madyson Taylor Setchfield, 9

George Lawson Sheldon, 9

John Mack Shelton, 9

Samuel Aylon Shipman, 9

Andrew Dalton Sims, 9

Brock Sittmann Siskey, 9

Anna Prescott Smith, 9

Zyterrion Smith, 9

Michael Anthony Mack Stein, 9

Rebecca Ann Stewart, 9

William Russell Sullivan, 9

Ann Sulochana Suresh, 9

Prashna Tamang, 9

Jaidyn Elizabeth Tank, 9

Matthew Logan Taylor, 9

Amanda Claire Tosh, 9

James Talmadge Turner, 9

Sullivan Catledge Turner, 9

Meredith Virginia Walker, 9

Andrew Hinton Waller, 9

John Patrick Warrington, 9

Maci Lorraine Weeks, 9

Cecilia Grace Weems, 9

Patrick Ethan Youngblood, 9

Grant Ruiyuan Zhang, 9

Oxford Middle School – Principal’s List

Michael Alderson, 8

W’yz Alford, 8

Ghala Almutairi, 8

Chloe Anderson, 8

Cameron Autenreith, 8

Lela Barnes, 8

Luly Beauchamp, 8

Knight Bennett, 8

Collins Blackburn, 8

Samuel Blair, 8

Miles Bledsoe, 8

Landon Blissett, 8

Stanford Bondurant, 8

Zaniyah Booker, 8

William Bouldin, 8

Blessid Bowens, 8

Lydia Brown, 8

Olivia Brownlee, 8

Zachary Brummett, 8

Angel Aleya-Love Buford, 8

Holly Cabral, 8

Scot Campbell, 8

Kasidy Certion, 8

Ruby Chavis, 8

Andrew Cheng, 8

Sean Doyle, 8

Sophia Doyle, 8

Mamie Embry, 8

Reagan Feathers, 8

Cade Ferguson, 8

Walter Freeman, 8

Wesley Gaia, 8

Walker Gary, 8

Micah Ginn, 8

Grayson Gist, 8

Ryleigh Green, 8

William Green, 8

Isabel Greene, 8

Deangelo Hankins, 8

Susannah Harmon, 8

Sophia Harrington, 8

Carter Herrington, 8

Hayes Hollis, 8

Emma Hollowell, 8

Hayes Huggins, 8

Angela Huskey, 8

Howard Hyneman, 8

Alice Inman, 8

Owen Jackson, 8

Maier Jernigan, 8

Nhari Jones, 8

William Jones, 8

Claire Kariuki, 8

Chloe Kelley, 8

Sibel Keskin, 8

Evan Knight, 8

Cohen Knighton, 8

Garrett Kosko, 8

Tatiania Lawrence, 8

An Quoc Le, 8

Edward Lewis, 8

Jenifer Lopez Vargas, 8

Ellie Lowery, 8

Tate Lynn, 8

Simeon Maiden, 8

A’Zeria Martin, 8

Katherine Mason, 8

Kayla Maten, 8

John Alexander Mayo, 8

William Bradley Mayo, 8

Alexandria McGinness, 8

Layton McKenzie, 8

Elizabeth McLellan, 8

Madeline Miller, 8

Henry Milton, 8

Carter Myers, 8

Riddhi Nautiyal, 8

Bruce Neill, 8

Anna Reed Perry, 8

Bailey Pinion, 8

Tristan Raper, 8

Germaine Reed, 8

Ella Grace Reeder, 8

David Reeves, 8

Janette Resendiz, 8

Madison Reynolds, 8

Natan Riley, 8

Elizabeth Scruggs, 8

Kaitlyn Shepard, 8

Hannah Sisk, 8

Lily Grace Snyder, 8

Harry Speaker, 8

Cohen Tatum, 8

Anna Brooke Tucker, 8

Evan Urbanek, 8

Ari Vincent, 8

Claire Wilfawn, 8

Sarai’ Williams, 8

Will Winkle, 8

Lily Winkler, 8

Daleeya Woodall, 8

Jack Adams, 7

Jesse Adams, 7

Jackson Addy, 7

Lillana Alexander, 7

Graeme Alger, 7

Aseel Alrehaili, 7

Junior Alvarado, 7

Ramsey Anderson, 7

Devyn Baker, 7

Isabel Balkin, 7

Srihan Bandari, 7

Brandon Banks, 7

Ella Bari, 7

Tatum Barry, 7

Lea Beavers, 7

Kristen Bennett, 7

Mary Bennett, 7

Anne Blair, 7

Dewitt Bolton, 7

James Brents, 7

John Brents, 7

Addyson Brower, 7

Eli Burdett, 7

William Calhoun, 7

Clara Claassen, 7

Anosha Contractor, 7

Gabriel Cook, 7

Anna Cope, 7

Ava Cross, 7

Finn Dale, 7

Sebastian Davila, 7

Caroline Davis, 7

Rhett Deweese, 7

Kaiden Dukes, 7

Kyle Carson Ellis, 7

Juliana Felker, 7

Clara Flautt, 7

Amelia Flowers, 7

Makynley Franks, 7

Lucy Freeman, 7

Madison Freeman, 7

Michael Fudge, 7

Lailaa Gates, 7

Elijah Gipson, 7

Cash Greer, 7

Hudson Gross, 7

Emory Gulledge, 7

Hamahdan Hassan, 7

Henry Hewitt, 7

Kyleigh Hicks, 7

Wade Hill, 7

Tien Ho, 7

Charles Homan, 7

Kyle Hughes, 7

David Huntsman, 7

Tyler Jackson, 7

Timothy Jones, 7

Jayla Kee, 7

Sarah Kuykendall, 7

Le Huy Gia, 7

Ann Fleming LeFlore, 7

Bridget Lewis, 7

Laura Lovelady, 7

Michael Lowe, 7

Chappell Maxcy, 7

Olivia Mayoral, 7

Margaret Pallas McGown, 7

Demya McKinney, 7

Logan McPhail, 7

Preston McPheron, 7

Liam Mills, 7

Abigail Morrison, 7

Ian Morton, 7

Jamya Myles, 7

Braylen Parker, 7

Kami Pearson, 7

Solene Perrier, 7

Olivia Porter, 7

Jackson Raby, 7

Emmaline Reese, 7

Hudson Riggsbee, 7

Chadajiah Rogers, 7

Ava Rose Roland, 7

Swazye Ross, 7

Lorelei Samuels, 7

Henry Shull, 7

Gage Stallings, 7

George Sullivan, 7

Madalyn Sullivan, 7

Grayson Swingle, 7

Terri Tallie, 7

Carson Tatum, 7

Mekayla Taylor, 7

Maddisyn Thompson, 7

Dextinee Tillman, 7

Robert Upchurch, 7

Alexander Vasilyev, 7

Bowen Vaughn, 7

Melanie Wadlington, 7

Kaden Williams, 7

Piper Williams, 7

Farrell Wiygul, 7

William Wymer, 7

Yulin Zeng, 7

Oxford Middle School – Superintendent’s List

Annabelle Amidon, 8

Nathaniel Ayimadu, 8

Norah Baeshen, 8

Menna Bakry, 8

Rylee Belk, 8

Mathias Bray, 8

James Campbell, 8

Winnie Chen, 8

Hudson Clark, 8

Andrew Colby, 8

Sophia Corkin, 8

Lily Kate Coughlin, 8

Toshan DeLong, 8

Emerson Denham, 8

Lily Dillard, 8

Mason Edmondson, 8

Alexa Farese, 8

Jason Feyes, 8

Nevan Foster, 8

Guy Fruge, 8

Sanya Gandhi, 8

Mary Elena Hale, 8

William Hewitt, 8

Bryce Hickerson, 8

Abigail Hipp, 8

Clair Inman, 8

Sawyer Jones, 8

Eleanor King, 8

Jeffrey Kon, 8

Kenton Laporte, 8

Caroline Love, 8

Maria Luna Gonzalez, 8

Addyson McJunkins, 8

Logan Meyer, 8

Barrett Milner, 8

Wyatt Morris, 8

Robert Neely, 8

Jackson Nemesek, 8

Streater Odom, 8

Henry Oyler, 8

Rishi Patel, 8

Phinizy Percy, 8

William Percy, 8

John Robert Phillips, 8

Barrett Pinion, 8

Amie Katherine Reed, 8

Mary Helen Rhodes, 8

Krizhan Santiago, 8

Lillian Schornhorst, 8

Trevor Shinall, 8

Jack Shoaf, 8

Campbell Soldevilia, 8

Xavion Spight, 8

Michael Still, 8

Brady Summers, 8

Miles Thompson, 8

William Thompson, 8

Pearce Toms, 8

Graham Vaughan, 8

Lloyd “Ford” Wade, 8

Aubrey Wigginton, 8

Alice Wilkerson, 8

Alice Wilkes, 8

Hugh Wilson, 8

Loughran Wilson, 8

Yewon Woo, 8

Beatrice Arrivee, 7

Samuel Blackwood, 7

Richard Boyd, 7

Sam Bradley, 7

Daniel Buford, 7

Cecilia Carr, 7

Conley Clark, 7

Makenzie Clark, 7

Amara DeLong, 7

Rigby deVera, 7

Anorah Downing, 7

Ellen Downing, 7

Walsh Driskell, 7

Amr Elgohry, 7

Annabelle Evans, 7

Dontrell Frazier, 7

Kennedy Gilliom, 7

ZaMarion Gilliom, 7

Taylor Goodman, 7

Lily Grem, 7

Kdyn Hoey, 7

Alistair Holmes, 7

Haddie Houston, 7

Rahma Ibrahim, 7

Kendall Ingram, 7

Jane Irwin, 7

Sena Iu, 7

Gavin Jackson, 7

Yoon Jang, 7

Shepherd Kempe, 7

Payton Land, 7

Lyla Lavender, 7

Stella McConnell, 7

Kenneth McNees, 7

Max Milinovich, 7

Anabelle Pannel, 7

Jasper Parsons, 7

Dev Patel, 7

Jorge Perez, 7

Sebastian Pfrenger, 7

Carolyn Pickens, 7

Colton Rambo, 7

Thomas Ray, 7

Paxton Scott, 7

Lark Smith, 7

Ryleigh Smith, 7

Slay Smith, 7

Trippton Smith, 7

Alexandra Soliz, 7

Benjamin Speed, 7

Noah Stevens, 7

Jackson Stone, 7

Caleb Strum, 7

Davis Trout, 7

Hayden Wally, 7

Charles Wilkerson, 7

Anne Margaret Wilkinson, 7

Weldon Wilkinson, 7

Austin Williams, 7

Elizabeth Williamson, 7

Sophia Wiseman, 7

Linda Zhang, 7

Oxford Intermediate School – Principal’s List

Avery Leighton Adams, 6

Laura Faisal Aldosari, 6

Yara Mohammad Alhamdan, 6

Sara Aljuhani, 6

Sadeem Abdullah Alqahtani, 6

Abbey Tate Anderson, 6

Griffen Josephine Anderson, 6

Maggie Elizabeth Austin, 6

Cannon Andrew Bailey, 6

McCord Pryor Bain, 6

Ahmed Gaber Bakry, 6

Monserrath Becerra-Salazar, 6

Mahmoud Mohamed Belal, 6

Austin Clay Bell, 6

Jo’Hannah Rhea Bishop, 6

Emerson Cleire Bondurant, 6

Paisley Claire Bramlett, 6

Peyton Alexis Bramlett, 6

A’niya Za’hra Brooks, 6

Noah Alexander Burkette, 6

Carter Robinson Bush, 6

Peter Justin James Cabral, 6

Aiden Malik Carter, 6

Mileyde Maria Chapeta, 6

Matthew Christopher Cowgill, 6

Thomas Webb Crowe, 6

Joshua LaMichah Dudley, 6

Sharief Kareem Elsohly, 6

Jamari Danielle Fondren, 6

Nicholas John Gentry, 6

Howard O’Keefe Graham, 6

Price McKenzie Grantham, 6

Alexander Lane Gray, 6

La’kalyn Jolise Green, 6

Bryce Michael Grimison, 6

Aisha Waseem Gul, 6

Jordyn A’den Harry, 6

Zachary Theodore Hipp, 6

Jett Ryan Hollowell, 6

Faith Evie Huacal, 6

Alonzo David Jones, 6

Margaret Jones, 6

Phillip Ryan Jones, 6

Olivia Kleinjen, 6

Kika Knight, 6

Wyatt Lauzon, 6

George Levy, 6

Laila Love, 6

Mabry Love, 6

Nathan Lowe, 6

Jackson Lowstuter, 6

Kaylee Malloy, 6

Isaac Martin, 6

Aisha Marzouk, 6

Deemah Matalgah, 6

Jackson McCraw, 6

Knox McGee, 6

Kelci McGee, 6

Aiden McGregor, 6

Christian Mead, 6

Louis Miller, 6

Britny Mendoza Castillo, 6

David Mitchell, 6

Charles Montgomery, 6

Macy Moore, 6

Allison Munoz Jacinto, 6

Max Newcomb, 6

Jennifer Nguyen, 6

Kristine Nguyen, 6

Charlotte Nocentino, 6

Anna Bradley Noel, 6

Shands Orrell, 6

Micah Parker, 6

Avery Parsons, 6

Elijah Pegues, 6

Chloe Pettis, 6

Kayden Petty, 6

Mason Pumphrey, 6

Fyntan Quinney Smith, 6

Reem Radwan, 6

James Rayner, 6

Barron Rosson, 6

James Shaw, 6

Ta’Layzha Shields, 6

Brooklyn Smith, 6

Camille Smith, 6

Donald Stock, 6

William Thomas, 6

Joshua Underwood, 6

Noah Underwood, 6

Jacob Vinson, 6

William Waddell, 6

Ella James Warrington, 6

Julia Way, 6

Hogan White, 6

Lianna Williams, 6

Samariah Willingham, 6

Elijah Yenter, 6

Brandon Zuniga, 6

Oxford Intermediate School – Superintendent’s List

Dyala Ayad Alabdi, 6

Diala Jameel Alowdi, 6

Ali Mohammed Alqodah, 6

Dylan Matthew Barnett, 6

Adair Grace Bledsoe, 6

Lydia Laurence Bodie, 6

Jane Emerson Nichols Buckley, 6

Noah Alexander Burkette, 6

Alice Cecile Centeno, 6

Michael Gray Chaney, 6

Saylor Reese Cliburn, 6

Paz Isabella Cohn, 6

Dylan Scott Cohron, 6

Benjamin Anthony Colby, 6

Matthew Christopher Cowgill, 6

Thomas Webb Crowe, 6

Maren McRight Feltenstein, 6

Augustine Marcelle Flake, 6

Nolan McNamara Franklin, 6

Madelyn Reese Goolsby, 6

La’kalyn Jolise Green, 6

Cameron Latrell Hilliard, 6

Evniki Marie Hom, 6

Lynnleigh Kate Hopkins, 6

Laura Maria Joukhadar, 6

Chloe Jiyeon Joung, 6

Sagan Karthikeyan, 6

Yaseen Rahman Khan, 6

Jackson Turner Laney, 6

George Joseph Lewis, 6

Isabella Marie Makamson, 6

Tucker Rutherford Milner, 6

Ivy Scott Osborne, 6

Alina Rea Patterson, 6

Braxton Payne, 6

Emily Peeples, 6

Makenzie Porter, 6

Reid Andrew Randle, 6

Emma Richardson, 6

Mary Margaret Ross, 6

Jacob Schultze, 6

Jack William Scott, 6

Bramlett Sherman, 6

Ava Ruth Smith, 6

Ann Thomas Stallings, 6

Andrew Landon Steimle, 6

Owen Tulchinsky, 6

Swayze Walls, 6

Jermaine Walter, 6

Gwendolyn Grace Whitten, 6

Aaron Zhang, 6